Will Smith se passa por assistente do cliente em loja

Jaden Smith ao lado de seu pai, Will Smith. Foto: Instagram / @willsmith

Os consumidores da Boots no Reino Unido se surpreenderam ao ver um rosto conhecido nos corredores do estabelecimento. Will Smith apareceu vestido de assistente ao cliente para lançar uma garrafa de água sustentável, fruto da empresa fundada por ele e por seu filho Jaden. A Just, companhia eco-friendly, fabrica as embalagens de recursos quase inteiramente renováveis, inclusive cana-de-açúcar brasileira.

A consciência ambiental de Jaden Smith nasceu quando ele estava surfando aos 10 anos de idade e viu garrafas plásticas boiando no oceano. "Ele foi imediatamente motivado a fazer algo para salvar nosso planeta", disse Will aos clientes da Boots UK. Além de estar vestido como funcionário do local, o ator colocou um distintivo e publicou vídeos com consumidores no perfil oficial de Will Smith no Instagram.

Os fãs de Will Smith adoraram a ação do ator e publicaram fotos dele como funcionário do estabelecimento.

Tell me David from Boots Westfield don't look like Will Smith pic.twitter.com/EAwCYvEDMw — R.〽️ed (@Mr_Rmed) August 21, 2018

Os fãs do ator lembraram, nas citações, momentos de Will Smith no seriado Fresh Prince of Bel Air. Nesse trecho de um episódio de Um Maluco no Pedaço (traduzido para o Português), Will arranja um emprego, mesmo contrariando as orientações do tio Phill.

Veja trecho do episódio: