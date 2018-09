Will Smith homenageia filho por sucesso de música ‘Icon’

O ator Will Smith e o filho e também cantor Jaden Smith. Foto: Carlo Allegri/Reuters

O ator Will Smith fez uma super homenagem ao filho Jaden Smith, cantor da música Icon, que já ultrapassou as 100 milhões de reproduções no Spotify. O ator decidiu comemorar o sucesso do filho em um vídeo que remete ao clipe original.

Há uma diferença divertida entre os dois clipes: no de Jaden, ele dança com tênis, enquanto no de Willl a coreografia é feita com o pai de chinelo e meia.

No final do mini vídeo que fez, o ator manda uma mensagem para Jaden. “Mais de 100 milhões de reproduções. Estou orgulhoso de você, baby. Parabéns”. Ao compartilhar o conteúdo no Instagram, ele escreveu: “É um presente delicioso para um pai poder admirar o filho. Continue sendo você”.

Jaden começou a carreira em 2003. Além de cantor ele também tem trabalhos como ator, como sua estreia no longa À Procura da felicidade (2006).

