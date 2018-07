Will Smith estreia no Instagram com #tbt e 'duckface'; veja

Will Smith, ator norte-americano Foto: Divulgação/Chris Pizzello/AP

O ator Will Smith não tinha uma conta no Instagram até a última quinta-feira, 14. Tudo mudou quando ele participou do programa de Ellen DeGeneres e ficou tão animado que decidiu entrar na rede social para compartilhar o momento.

Mas, por ter passado a vida toda sem contato com #tbt, stories e outras peculiaridades da rede, ele precisou de algumas aulinhas para aprender a linguagem.

Ellen, que tem quase 5 milhões de seguidores, sabe exatamente o que é popular no Instagram e logo atualizou o colega.

Smith estreou na rede com uma (im)popular duckface:

Uma publicação compartilhada por Will Smith (@willsmith) em Dez 14, 2017 às 5:36 PST

Em seguida, postou uma selfie no espelho, outro clássico da rede:

Uma publicação compartilhada por Will Smith (@willsmith) em Dez 14, 2017 às 5:46 PST

Para fechar a sequência, aprendeu o que é um #tbt e logo mostrou que tem talento para fazer sucesso no Instagram:

Thanx @theellenshow! Uma publicação compartilhada por Will Smith (@willsmith) em Dez 14, 2017 às 5:48 PST

