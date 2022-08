Will Smith encontra aranha gigante e brinca: 'Vamos vender essa casa'

É a segunda vez que Will Smith aparece na rede social depois de meses longe do público. Foto: Chris Pizzello/AP

Will Smith levou um susto neste domingo, 21. O ator mostrou aos seguidores do Instagram uma aranha enorme que encontrou andando por sua casa, enquanto estava com o filho mais velho, Trey. "O que infernos é isso? Essa é uma aranha gigante pra caramba!", disse ele, no vídeo. "Trey, vá pegá-la", cotinuou.

Nas imagens é possível ver o rapaz se aproximando do que eles chamaram de tarântula. Em seguida, eles decidem cobrir a aranha com um pequeno pote de vidro e passar uma folha de papel embaixo, para capturá-la. "Esse é um ângulo bom", comentou Trey, enquanto o pai mostrava o aracnídeo para a câmera.

O ator ainda brincou: "Vamos vender essa casa". Na legenda do vídeo, ele continuou com a brincadeira: "Postando isso de um hotel".

Vários seguidores se manifestaram. “Você é um herói, Trey”, disse um deles. “Quando vocês terminarem, venham buscar a que está no meu quintal! Por favor e obrigado!”, brincou outro.

É a segunda vez que Will Smith aparece na rede social depois de meses longe do público. Ele se manteve distante dos holofotes depois de ter dado um tapa na cara de Chris Rock no palco da premiação do Oscar 2022. Ao voltar para suas redes sociais, o artista falou sobre o assunto, e pediu desculpas para o comediante e todos os envolvidos no incidente.