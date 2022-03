Will Smith e Michael B. Jordan vão estrelar continuação de 'Eu Sou a Lenda'

Continuação de 'Eu Sou a Lenda' terá Will Smith e Michael B. Jordan no elenco. Foto: Tolga Akmen/AFP e Jordan Strauss/Invision/AP

Na última sexta, 4, o site Deadline divulgou que o filme Eu Sou a Lenda ganhará continuação. O longa foi sucesso em 2007 e tem Will Smith no elenco. De acordo com o site norte-americano, Michael B. Jordan também está escalado para a sequência.

Eu Sou a Lenda 2 já está em produção pela Warner Bros. Picture e é esperado que Smith viva novamente o Tenente Coronel Robert Neville. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma foto junto com Michael confirmando as informações.

Os detalhes da produção ainda não foram revelados, mas Akiva Goldsman, roteirista do primeiro filme, será o responsável por escrever a nova história. No entanto, a continuação de Eu Sou a Lenda ainda não tem diretor confirmado e nem uma data de estreia.