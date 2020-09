'Will Smith baiano' faz sucesso em vídeos com deepfake; assista

Naio Barreto em vídeo como 'Will Smith baiano' Foto: Instagram / @naiobarreto

Você possivelmente já se deparou com um vídeo do 'Will Smith baiano' nas redes sociais recentemente. Trata-se de Naio Barreto, estudante de publicidade que trabalha na prefeitura da cidade de Camaçari, na Bahia.

A repercussão de seus vídeos fez com que fosse convidado a participar do Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 4.

Naio contou a origem da brincadeira, feita com ajuda da técnica conhecida como deepfake (clique aqui para entender) em entrevista ao programa Mosaico Baiano em agosto.

"Eu já fazia muitas coisas com o Will, dublagens... Aí descobri um aplicativo que deixava com o rosto parecido com o do Will. Já tinha roupa, a fisionomia [parecida]. Falei: 'bora testar o Will!'", afirmou.

Em seguida, prosseguiu: "Aí tinha que dar aquela apimentada, né? Falei: 'o Will tem que ser baiano'. Porque todo baiano quer ver o Will baiano!"

Nos vídeos, Naio Barreto costuma falar simulando o sotaque de um estrangeiro, sempre com o bordão "amo Bahia!". Em seu Instagram, é possível encontrar montagens comparando seu visual ao do ator desde 2015.

Em 6 de agosto, o 'Will Smith baiano' comemorou ter atingido 20 mil seguidores no Instagram. Até a publicação desta reportagem, menos de um mês depois, o número já havia aumentado para 97,6 mil.

Outro fator marcante para divulgação do perfil foi na ocasião de 12 de agosto, quando ele entrou numa brincadeira e 'desafiou' um sósia de Justin Bieber, também brasileiro, para uma briga.

Recentemente, Manolo Rey, dublador de diversos personagens vividos por Will Smith na versão brasileira, enviou um áudio para que ser interpretado pelo publicitário.

Confira abaixo alguns vídeos de Naio Barreto, o 'Will Smith baiano':