Will Smith assume que casamento com Jada é 'aberto'

O ator e diretor Will Smith e a mulher Jada Pinkett Smith Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Will Smith assumiu, pela primeira vez, que vive um relacionamento não monogâmico com a mulher. O ator e Jada Pinkett Smith estão em um casamento 'aberto'.

"Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita. Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação", declarou Will em entrevista a revista GQ.

Para a publicação norte-americana, o artista disse que a mulher tem referências de relações abertas na família. "Jada nunca acreditou em casamento convencional. Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não-convencional. Então, ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci", explicou.

Will e Jada estão casados desde 1997. O ator foi casado com Sheree Zampino, em 1992, e são pais de Willart 'Trey' Smith III. Eles se separaram três anos depois. Will e Jada têm dois filhos: Jaden Christopher Syre Smith e Willow Camille Reign Smith.

O ator disse que o fato de o envolvimento da mulher com o rapper August Alsina ter se tornado público fez com que muita gente questionasse se ele estava sendo traído. "O público tem uma narrativa impenetrável. Uma vez que o público decide algo, é difícil ou impossível desalojar as imagens, ideias e percepções", desabafou.

Ele esclareceu que a decisão de um relacionamento aberto não foi fácil, mas exigiu sobretudo confiança: "Não sugiro esse caminho para ninguém, mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor", concluiu.

