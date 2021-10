Will Smith aluga sala de cinema para cem pessoas para comemorar aniversário de 53 anos

O ator Will Smith. Foto: Chris Pizzello/AP

Will Smith alugou sala de cinema na Califórnia, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário de 53 anos dele. A informação foi divulgada pelo site Page Six. "Ele deu uma festa muito particular. Alugou o cinema para cem pessoas e elas assistiram ao filme King Richard e comeram, e comeram...", afirmou uma das fontes ouvidas pela publicação.

Toda a familia de Will estava presente, exceto o filho Jaden, que está na Europa.

Celulares foram proibidos nas comemorações de aniversário do ator. "Ele mostrou o filme dele, é por isso que não havia telefones", relatou um dos entrevistados pelo Page Six.

O filme King Richard, protagonizado por Will Smith, retrata o pai das tenistas Venus e Serena Williams. "Richard Williams é muito parecido com o meu pai, então, quando li o roteiro pela primeira vez, entendi como é querer que seus filhos tenham sucesso. Eu tinha feito isso um pouco com meus filhos", afirmou Will em entrevista para a revista GQ. O longa tem data de estreia para 19 de novembro.

Assista ao trailer:

Nesta semana, na mesma publicação, o ator revelou que vive uma relação aberta com a mulher, Jada Pinkett Smith. Há duas semanas, ela construiu uma pista de patinação para comemorar o aniversário de 50 anos dela.

A festinha contou com a participação de celebridades como Toni Braxton, MC Lyte e Jordyn Woods.