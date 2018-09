Will Ferrell decide excluir o Facebook após escândalo de dados

Ator Will Ferrell Foto: Brinson Banks/The New York Times

O ator e comediante Will Ferrell anunciou que vai deletar a sua conta no Facebook após as denúncias de que uma empresa de análise de dados teve acesso a informações privadas de milhões usuários da rede social e as usou para influenciar a eleição presidencial nos Estados Unidos, que teve Donald Trump como ganhador.

Ele explicou porque tomou a decisão e disse que esperaria três dias para executá-la porque esperava que a mensagem chegasse ao maior número possível de seus fãs e seguidores. A conta será excluída nesta sexta-feira, 30.

Depois da primeira denúncia, um ex-funcionário da Cambridge Analytica também acusou a empresa de usar dados ilegais do Facebook para influenciar no plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia.

Confira:

Tradução:

Olá, amigos.

Estou entrando em contato para avisar que daqui 72 horas vou deletar minha conta no Facebook. Não vou deletá-la imediatamente para que haja mais tempo para meus fãs e seguidores lerem-na.

Eu sempre tive uam aversão às redes sociais e usei, inicialmente, como um meio de apoiar meu trabalho, projetos pessoais e causas sociais pelas quais eu sou apaixonado. O Facebook me permitiu promover e compartilhar o trabalho de muitos indivíduos dedicados e talentosos que merecem reconhecimento

Eu sei que não sou o único que ficou inconformado ao saber que a Cambridge Analytica usou dados pessoais de milhões de usuários do Facebook de modo a enfraquecer nossa democracia e violar a privacidade de nossos cidadãos. Fiquei ainda mais consternado ao saber que a reação do Facebook a tamanha violação seria suspender a conta da Cambdrihe Analytica.

Nesta época em que vivemos, com crescentes níveis de desinformação, é importante que nós protejamos a verdade, assim como aqueles que trabalham para preservá-la. Eu não posso mais, em sã consciência, usar os serviços de uma companhia que permitiu a manipulação de informações e a direcionou para os mais vulneráveis.

Amo meus fãs e espero continuar interagindo com eles por meio de meus filmes e da televisão.

- Will Ferrell