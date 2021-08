‘Whindersson - Próxima Parada’ é uma viagem entre amigos pelas mais belas paisagens do Brasil

'Whindersson - Próxima Parada' mostra as paisagens naturais do Brasil Foto: YouTube Originals

Whindersson Nunes juntou seus amigos e colocou o pé na estrada pelo Brasil para gravar a segunda temporada da série documental Whindersson - Próxima Parada. As aventuras dessa jornada de dois meses por lindas paisagens naturais estão nos oito episódios que vão ao ar semanalmente pelo YouTube, a partir desta segunda-feira, 30, às 18h. O trailer estará disponível no perfil do humorista a partir das 18h desta sexta-feira, 27.

Dono do segundo maior canal da plataforma no Brasil, com 42,9 milhões de inscritos, o humorista revela que seu objetivo com o programa é descobrir lugares sensacionais. “Eu mostro de mim mesmo o que eu tenho e o que acredito. E eu acredito nas belezas do Brasil e nesse turismo que vai voltar. O que eu queria era descobrir lugares intocados”, conta Nunes.

“Dá pra viajar junto com a gente. Eu quero mostrar a beleza do Brasil, que é nossa, é pra ter orgulho mesmo. Vai dar vontade de ir para o Maranhão, para Alter do Chão (PA). Sei o alcance que eu tenho e quis mostrar esse Brasil”, disse o apresentador, que explorou os Estados do Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Piauí, sua terra natal.

Viajando de motorhome, o youtuber levou os “amigos de bairro, de casa mesmo”, como chamou, e encontrou pelo caminho celebridades locais, fãs e explorou a cena da comédia por onde passou. No Pará, a cantora Joelma apresentou a cultura local para seus convidados e dançou o carimbó. “Encontrei a Joelma, que mostrou uma mistura de dança indígena com afrodescendente e nós ali. É assim que eu gravo as coisas”, se diverte Whindersson.

A cantora Joelma mostrou uma dança típica do Norte Foto: YouTube Originals

Passando pela Bahia, o youtuber também quis mostrar que, muitas vezes, o esforço da população local pode salvar a natureza, mesmo sem recursos. “Fui conhecer os primeiros brigadistas voluntários do Brasil, eles têm as roupas rasgadas e fazem um trabalho muito importante. Foi muito massa essa experiência”, exalta.

Na Bahia, os primeiros brigadistas voluntários do Brasil colocam Whindersson Nunes para trabalhar Foto: YouTube Originals

Uma fã do Norte teve até direito a um pedido especial. “Encontrei a Alessandra, uma fã no Tocantins, que disse que eu mudei a vida dela. Eu fui lá saber o que ela queria perguntar pra mim e ela disse que não queria perguntar nada, só queria que eu desse uma volta na moto dela”, lembra o comediante.

Whindersson Nunes encontra uma fã no Tocantins Foto: YouTube Originals

Sabendo da influência que tem, Whindersson quer revelar novos talentos da cena de comédia por onde passa. “Cada lugar que a gente vai, mostra o humor local, dá uma moral para os comediantes, dá visibilidade”, revela o apresentador.

Whindersson traz novos talentos da cena de comédia pelo Brasil Foto: YouTube Originals

O youtuber também aproveitou a passagem pelo Piauí, onde sua história começou, para regravar o vídeo que viralizou e o deixou famoso, Vó To Reprovado. “Juntamos quem tava lá no começo e também levamos gente nova. As pessoas mudaram, foi nostalgia total, muito legal”.

No Piauí, Whindersson regravou o vídeo que viralizou e o deixou famoso no Youtube, 'Vó To Reprovado' Foto: YouTube Originals

Belezas naturais

Com muitos planos de drone e lindas paisagens, o apresentador quer levar o público para viajar junto com ele. “Alter do Chão é lindo, limpou a vista de quem pilotou o drone porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Os cânions do Rio Grande do Sul são uma coisa impressionante de ver, uma fenda na terra que a gente viu de balão, lá de cima. É maravilhoso”, lembrou Nunes.

No último episódio, ele incorporou a cultura gaúcha: “No Rio Grande do Sul foi o último episódio a ser gravado, depois de dois meses andando pra lá e pra cá. A gente estava muito cansado, mas falamos: ‘vamos nos divertir’. Tosamos ovelhas, me vesti com roupa típica de super gaúcho, tomei chimarrão, andamos à cavalo”.

No último episódio, Whindesson mostra a cultura gaúcha Foto: YouTube Originals

Na primeira temporada, o programa mostrou destinos internacionais, cartões postais turísticos como a Torre Eiffel, e a cultura de cada país, como a etiqueta londrina. Para os novos episódios, Whindersson optou por explorar seu país, que conhece tão bem das suas andanças de turnês como comediante e youtuber.

“Independente da pandemia, já estava a fim de fazer essa [temporada] no Brasil. Aqui eu tenho segurança e propriedade, já sabia muita coisa, conhecia muitos lugares antes, já tinha pesquisado muito. Rodando o Brasil muitas vezes só dá vontade de rodar mais, conhecer mais, encontrar gente bacana”, explica.

Sobre as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, Nunes contou que lamenta não ter incluído mais pessoas locais na produção. “Eu quero colocar mais gente para trabalhar, contratar o motorista local, envolver as pessoas do lugar na produção. A equipe foi toda testada e não tivemos nenhum caso de covid, Graças a Deus, em dois meses viajando”, comemorou. Os episódios foram gravados entre outubro e dezembro de 2020, cumprindo todos os protocolos de segurança da pandemia.

A produção é feita pelo ‘selo’ YouTube Originals, que reúne séries, filmes e documentários produzidos pela própria plataforma. A primeira temporada de Whindersson - Próxima Parada foi lançada em outubro de 2019, com oito episódios. O primeiro episódio, em Paris, Dublin e Londres, tem 9 milhões de visualizações. Na época, Whindersson Nunes estava em turnê pelo País após meses afastado devido à depressão, e foi o escolhido para dar início às estreias dos primeiros YouTube Originals brasileiros.

“Na primeira temporada, eu fui mais apresentador. Tinha muitas coisas acontecendo, eu tinha apresentações e ficava preocupado se eu ia ficar muito cansado, se ia conseguir fazer os shows. Nessa [segunda temporada] não, eu fui mais participativo, tava mais lá, no perrengue, cansado mesmo”, concluiu.