Whindersson Nunes ultrapassa Porta dos Fundos e é o maior canal do Youtube Brasil

Youtuber tem mais de 800 milhões de visualizações em seu canal. Foto: Divulgação/YouTube

O humorista piauiense Whindersson Nunes, de 21 anos, ultrapassou o Porta dos Fundos e se tornou o maior canal do Youtube no Brasil, com 12.650.440 seguidores. O famoso coletivo de humor comandado por Fábio Porchat, Gregório Duvivier e diversos outros humoristas ficou na segunda posição, com 12.630.484 inscritos.

Com uma estrutura simples e sem sofisticação, Whindersson começou a publicar seus vlogs com apenas 15 anos. O sucesso foi tanto que hoje o jovem é o maior fenômeno individual do Youtube no País, acumulando mais de 800 milhões de visualizações. Atualmente, o canal conta com centenas de vídeos que vão desde paródias e dublagens até músicas autorais e críticas de filmes.

Neste ano, além de cuidar do canal, ele está apresentando uma turnê nacional com shows de stand up comedy, em que fala sobre a sua infância, os conflitos com a mãe e os medos de um menino do interior ganhando liberdade.