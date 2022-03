Whindersson Nunes programa novo leilão após ajudar famílias na Bahia

Com a ajuda de outros artistas, Whindersson Nunes arrecadou o suficiente para ajudar mais de 100 famílias na Bahia. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

Após o sucesso do primeiro leilão para ajudar as vítimas das enchentes na Bahia, Whindersson Nunes planeja uma nova ação com a mesma finalidade. No Instagram, o humorista anunciou que o valor arrecadado foi o suficiente para auxiliar 101 famílias e que foram doados 87 fogões e 64 geladeiras.

"Todo mundo merece dignidade e faz parte da dignidade humana poder responder aos filhos o que vai ter pra comer mais tarde. Pensando dessa forma, imaginamos que fogões e geladeiras seriam uma forma de recomeçar", afirmou na publicação.

Whindersson ainda agradeceu aos artistas que doaram itens pessoais para serem leiloados. Anitta, Juliette, Tirullipa, Roberta Miranda, Simaria, Gessica Kayane, Joelma, Sabrina Sato e Maisa participaram da ação.

O humorista também anunciou um próximo leilão, mas ainda sem detalhes de quando e como será feita a arrecadação. "Os quadros originais usados na gravação do meu último show postado na Netflix 'É de mim mesmo' vão estar disponíveis. Que todos os dias a gente aprenda mais e mais a repartir o que é nosso e não só o que nos sobra", finalizou.