Whindersson Nunes posta música que escreveu em homenagem ao filho

Whindersson Nunes e Maria Lina, que deu à luz João Miguel após 22 semanas de gestação Foto: Instagram/@whinderssonnunes

O comediante Whindersson Nunes postou em sua conta do twitter uma música que escreveu em homenagem ao filho João Miguel, que faleceu neste domingo, 30. Na legenda, Whindersson diz que a música foi escrita na esperança do filho sair do hospital para casa, mas que o bebê saiu e foi para um lugar melhor.

Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Te amo filho.. pic.twitter.com/dTQKTmdsh7 — Whindersson Nunes (@whindersson) May 31, 2021

A notícia da morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina comoveu personalidades e fãs na internet na manhã desta segunda-feira, 31, que lamentaram o falecimento prematuro do bebê João Miguel dois dias após seu nascimento. A confirmação veio por meio da assessoria do comediante. João Miguel havia nascido no dia 28 de maio com apenas 22 semanas de gestação.

Em sua conta no Twitter Whindersson Nunes postou um versículo bíblico que faz referência à pureza das crianças. A vencedora do BBB 21, Juliette respondeu o tweet prestando forças dizendo: “Seu anjinho no céu. Muita força e fé”. Por meio das redes sociais, artistas, políticos, influencers e fãs desejaram sentimentos e forças ao casal.

Seu anjinho no céu. Muita força e fé. ❤️ — Juliette (@juliette) May 31, 2021

Músicos como Wesley Safadão, entre outros, desejaram forças pelo Twitter. Assim como apresentadores da TV brasileira e influencers como Felipe Neto e outros.

Muita força nesse momento Whindersson e Maria! — Wesley Safadão (@WesleySafadao) May 31, 2021

Muita força para a Maria Lina e o Whindersson. Que a família, os amigos e a fé possam confortá-los nesse momento de dor. Ninguém merece passar por algo assim. Sinto muito — Nelipe Feto (@felipeneto) May 31, 2021

Membros da esfera política também prestaram sentimentos e deixaram mensagens ao casal, como o Senador Omar Aziz que relembrou a doação de oxigênio feita pelo comediante ao estado do Amazonas. O Vasco da Gama, time do coração de Whindersson Nunes, também se manifestou por meio de sua conta oficial no Twitter.

Caro @whindersson, nós do Amazonas sabemos o quanto você foi importante durante a nossa dor, na crise da falta de oxigênio aqui. Nesse momento, o Amazonas é solidário a sua perda e de sua esposa, Maria Lina. Que Deus possa confortar a dor de vocês! — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) May 31, 2021

Com tristeza recebemos a notícia do falecimento de João Miguel, filho de @whindersson e Maria, que nasceu recentemente de forma prematura. Desejamos muita força neste momento. — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 31, 2021

Diversos artistas também prestaram solidariedade em comentários da notícia do falecimento do bebê, incluindo nomes como Tata Werneck, Paula Fernandes, Thaeme, Dennis DJ, Deborah Secco e vários outros.