Whindersson Nunes pede desculpas após críticas da mãe a Luísa Sonza e Maria Lina

Nesta quarta-feira, 23, Whindersson Nunes usou suas redes sociais para se desculpar após as falas de sua mãe, Valdenice Nunes, terem viralizado. O humorista pediu desculpas pelos comentários que foram feitos por sua mãe em um podcast.

Durante a entrevista, Valdenice chamou Luísa Sonza de fofoqueira e falou mal das famílias das duas ex-noras — a cantora e Maria Lina, agora influenciadora digital. A entrevista que a mãe do comediante concedeu ao podcast Ielcast não vai mais ao ar e a informação partiu de Whindersson, após ver a repercussão em torno das declarações.

Em uma publicação no Instagram, o humorista pediu desculpas pelo ocorrido: “Galera, sendo bem sincero, não usando, chamam minha mãe pra uma entrevista, querem saber da minha vida, dá pra ver pelo ‘vídeo liberado’. [...] Eu já falei pra minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso tá acontecendo, mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair” explicou.

“Vou fazer o máximo pra ninguém se prejudicar mais com esse tipo de coisa, desculpa todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha”, finalizou. O perfil oficial do podcast se pronunciou com uma nota de esclarecimento, informando que prezando pela “integridade, sensatez e diante de pedidos extramuros” o episódio com Valdenice Nunes não seria transmitido.

Valdenice usou os Stories, no Instagram, para pedir desculpa pela entrevista que deu LelCast: “Muitas das vezes a gente acaba reagindo na emoção e no impulso, o que pode machucar algumas pessoas [...] Quero pedir desculpas se de alguma forma ofendi alguém. [...] Sou mãe [...] quero sempre estar protegendo eles em qualquer coisa que façam”. No perfil do Twitter, Whindersson ainda comentou que estava “morto de vergonha”.

O que Valdenice Nunes falou sobre Luísa Sonza e Maria Lina?

Durante a entrevista, Valdenice criticou Luísa Sonza, com quem Whindersson foi casado de 2018 a 2020. “O próprio pai dela disse que a filha que casou com o Whindersson não foi aquela que estava hoje. No dia que eles terminaram, o pai dela ligou para Hidelbrando [pai do humorista]. Eles conversaram e eu estava perto. Ele disse: ‘Seu Hidelbrando, eu queria lhe pedir desculpas, pois a filha que eu tinha, que casou com o Whindersson, não é a Luísa de hoje’. O próprio pai disse isso. Ele disse que ela mudou demais. Eu não sei o que foi”, contou.

Ela ainda chamou Luísa de fofoqueira e trouxe um exemplo: “À tarde, ela passou uma mensagem pra mim dizendo que Whindersson estava diferente, que ele estava se afastando. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela me disse: ‘Eu acho que a gente vai dar um tempo’. Eu disse: ‘Luísa, tempo se dá quem namora, casado se diz separação’. [Ela respondeu] ‘Ah, eu acho que é isso, pra gente ver o que a gente realmente quer’, Eu disse: ‘Acho que é bom vocês pensarem, vocês não são crianças e tal’”, revelou o conselho que deu para a ex-nora.

“Na hora que desliguei o telefone, ela ligou para o Whindersson. Elas todas são fuxiqueiras. Não adianta você falar nada que elas falam pra ele. E eu não gosto de fuxico”, fala. Em seguida, Whindersson foi falar com a mãe: “Ele me disse assim: ‘Mãe, eu não queria que a senhora falasse nada com a Luísa, porque ela me ligou morrendo de chorar’. Eu disse: ‘O que foi que eu falei com ela?’. Mas foi por mensagem”, explica.

Valdenice ainda contou que fez um pedido ao filho: que Luísa lhe enviasse as mensagens que tinha mandado para ela [mãe de Whindersson]. “Ele não foi atrás disso para saber se eu tinha falado algo que a magoasse”, conta.

Já sobre Maria Lina, Valdenice também distribuiu comentários. Ela relembrou o momento em que Whindersson foi mostrar a casa nova para ela e perguntou o que ela tinha achado. “Eu disse: ‘Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a primeira’”, comentou durante entrevista, que logo em seguida foi criticada pelo próprio filho.

Ela relembra que na hora, Whindersson a repreendeu e disse que namorava com Maria Lina “e não com a família dela”. A matriarca da família Nunes, no entanto, disse ao filho que “quem aceita mulher, aceita a família todinha. Quem casou com o homem, aceita a família também”.