Whindersson Nunes participa de vídeo com elenco de ‘La Casa de Papel’

O humorista Whindersson Nunes participou da divulgação da quarta temporada de 'La Casa de Papel' Foto: Netflix / Reprodução

O comediante Whindersson Nunes participou de um vídeo lançado nesta segunda-feira, 30, em que interage com parte do elenco da série La Casa de Papel. A ação faz parte da divulgação da quarta temporada da produção, que estreia na Netflix na sexta-feira, 3.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da Netflix, responsável pela série, e mostra Whindersson vestindo o uniforme do grupo que protagoniza a produção: um macacão vermelho com uma máscara do pintor Salvador Dalí. Whindersson então interage com parte do elenco da série: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo).

“Eu estou que nem o Whindersson procurando spoiler em tudo quanto é canto enquanto a quarta temporada de La Casa de Papel não chega”, diz a legenda da publicação com o vídeo.

Eu tô que nem o @whindersson: procurando spoiler em tudo que é canto enquanto #LCDP4 não chega. pic.twitter.com/PWUhMwnp8s — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) March 30, 2020

Seguindo a tradição da série, em que os personagens que compõe uma gangue de criminosos são chamados como cidades, Whindersson se identifica como “Piauí”, em referência ao Estado em que nasceu. Ele então tenta fazer com que os atores passem alguma informação sobre a nova temporada.

“Gente, todo mundo trabalha na mesma empresa que eu. Eu também sou Netflix, rapaz. Meu especial de comédia estreou lá também. [...] Nem um spoilerzinho pra gente?”. Após muita insistência, o comediante consegue, ao final do vídeo, ver um trecho da produção, mas o público terá que esperar até o dia 3 de abril para descobrir o que o ele viu.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais