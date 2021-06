Whindersson Nunes faz selfie com Maria Lina e mostra novas tatuagem no rosto

Maria Lina posta foto com Whindersson Nunes no Instagram Foto: Instagram/ @marialdgg

Whindersson Nunes apareceu com novas tatuagens que fez no rosto nesta segunda-feira, 14. A esposa do comediante, Maria Lina, compartilhou uma selfie ao lado dele no Instagram.

No registro, o casal aparece de máscara, posando no espelho, porém é possível observar os desenhos no rosto do humorista, localizados próximo a região dos olhos.

Nas duas bochechas, ele tatuou a frase "live like a warrior", que em português significa: "viva como um guerreiro". Do lado esquerdo, o influenciador tatuou uma lágrima e um rosto triste, além de um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha.

Já do lado direito, ele carrega uma cruz, um rosto feliz e as letras JM, iniciais de João Miguel, filho dele com Maria, que morreu no dia 31 de maio, após nascer prematuro, com 22 semanas de gestação.

No domingo, 6, a estudante havia compartilhado uma tatuagem que fez no pulso, com os pés de João, junto com o nome dele e a data de nascimento. "Você vai para sempre ser o maior amor que já senti na vida, foram as melhores 30 horas da minha história", escreveu na legenda do post.