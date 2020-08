Whindersson Nunes faz piada com referência a Luisa Sonza em vídeo

Whindersson Nunes é um dos youtubers mais famosos do Brasil Foto: Whindersson Nunes/YouTube

Whindersson Nunes fez uma piada em referêndia a uma música de sua ex-esposa, Luísa Sonza, em novo vídeo no seu canal no YouTube. O humorista não publicava um vlog desde o dia 22 de março, antes do fim de seu casamento com a cantora.

"Eu sou comediante, não consigo passar uma situação da minha que não consiga fazer uma piada", comentou o youtuber.

Na sequência, brincou: "A primeira menina que eu fui conversar depois que fiquei solteiro disse: 'qualquer dia desse estou na sua casa, quer que eu traga alguma coisa?' Eu disse: 'só não me traga flores'. Quebrei o clima!"

A frase foi vista como uma referência à música Flores, parceria entre Luisa Sonza e Vitão, que possui o trecho "só me traga flores" e gerou diversas reações nas redes sociais.

Assista ao vídeo de Whindersson Nunes abaixo: