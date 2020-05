Whindersson Nunes fala sobre separação e estresse na quarentena

Luísa Sonza e Whindersson Nunes Foto: Instagram / @luisasonza

Whindersson Nunes usou os stories do Instagram na segunda-feira, 4, para falar sobre a quarentena e o término com a cantora Luísa Sonza, anunciado há uma semana pelas redes sociais.

"Não superei. Vou falar. Li sobre casamento, matrimônio, formas de falar sobre matrimônio", disse, destacando também que não se intromete no relacionamento alheio.

O humorista aproveitou ainda para falar sobre as emoções em meio ao coronavírus. "A quarentena aqui não sei quando vai acabar. Não sei se acordo hoje, se acordo amanhã. O pessoal fala: 'não se estressa com isso, não'. Não dá. É pandemia no mundo. O juízo fica pedindo confusão", falou.

VEJA TAMBÉM: Personalidades que garantem que mantêm amizade com ex

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus