Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam fim do casamento

Luísa Sonza e Whindersson Nunes Foto: Instagram / @luisasonza

O comediante Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza anunciaram nesta quarta-feira, 29, que decidiram encerrar o casamento, que durava dois anos. A informação foi divulgada nas contas no Instagram dos dois, que publicaram o mesmo texto.

“Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, informou o casal na publicação.

Segundo os dois, a decisão foi tomada para não “estragar” o passado do casal, caracterizado por eles como “quase perfeito”. Entretanto, eles ressaltaram que ainda pretendem manter uma boa relação, mesmo com o fim do casamento: “Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’”.

Os dois destacaram que sentem muito carinho e admiração um pelo outro, e que aprenderam e se ajudaram muito ao longo dos últimos anos. Ao final da publicação eles ressaltam que não há um “motivo maior” para a decisão e fazem um pedido para os seguidores: “E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor para o amor continuar vivendo”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais