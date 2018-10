Whindersson Nunes doará R$ 1 milhão para crianças com câncer no Piauí

O comediante Whindersson Nunes. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

O cachê milionário do comediante Whindersson Nunes será revertido para uma causa nobre: ajudar crianças na luta contra o câncer, no estado do Piauí, região em que ele nasceu. Mais de R$ 1 milhão que será arrecadado com o show Eita! Casei, para o Netflix, será destinado à Fundação Lar de Maria, que cuida dessa população.

O anúncio foi feito no perfil oficial dele no Instagram, nesta terça-feira, 9. “Já parei muito e pensei: Deus, por que isso, por que essa fama? Por que esse sucesso? Eu vou perder tudo, Pai? Qual é meu propósito? E quando conseguimos fazer coisas como essa, eu entendo o caminho que Deus me mostra através da minha comédia”, declarou.

Whindersson Nunes publicou uma foto de quando ele era menino e escreveu: “Nunca meu pai ia saber que esse cabeça de motor ia chegar tão longe! Feliz em poder anunciar que nós vamos doar mais de R$ 1 milhão para a fundação Lar de Maria, no Piauí, que ajuda crianças com câncer com a gravação do nosso próximo DVD para o Netflix!”.

O comediante vai além e se aproxima dos seguidores. “Eu sempre falo nós, porque tudo que eu consegui foi com você, foi por causa de vocês. Vocês que estão sempre comigo, vocês que chegaram agora, todos!”, comemorou.

Os internautas se emocionaram com ele. “Esse cara é um exemplo de pessoa” e “Nossa, me emocionei! Parabéns, Win, que Deus lhe dê em dobro sempre” foram alguns dos comentários.