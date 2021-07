Whindersson Nunes desabafa sobre morte do filho: 'Dói demais'

O comediante Whindersson Nunes Foto: Reprodução/Instagram de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes fez um desabafo sobre a morte do filho, João Miguel, na noite desta quinta-feira, 15. No Twitter, ele compartilhou como se sentia, após quase dois meses da perda do recém-nascido.

Fruto do relacionamento dele com Maria Lina Deggan, João nasceu prematuro, com 22 semanas de gestação, em 29 de maio. No dia seguinte, ele não resistiu e morreu.

"Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir. E, quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para", lamentou o influenciador.

Em 20 de junho, a noiva de Whindersson usou o seu perfil no Instagram para tranquilizar os fãs a respeito do estado emocional dela. A estudante, que tinha dado um tempo das redes sociais desde o ocorrido, compartilhou uma foto em que aparece sorrindo.

"Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele [João Miguel] com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá", escreveu a mãe, que tatuou os pés do bebê.

Saudade do meu filho — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021

Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021