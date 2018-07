Whindersson Nunes desabafa sobre críticas de piauienses

Whindersson Nunes lamentou ter sido vítima de comentários maldosos de piauenses. Foto: instagram.com/whinderssonnunes

Na última quarta-feira, 23, Whindersson Nunes desabafou sobre as críticas que tem recebido de piauienses, seus conterrâneos.

Leia também: Youtuber Whindersson Nunes pede a namorada em casamento e encanta a internet

"Toda vez que leio comentários a respeito de mim no 180 graus fico sem entender", tuitou o youtuber, referindo-se a um portal de notícias do Piauí.

"O pessoal da minha terra com tanto ódio. Não sei que mal eu fiz ao meu Estado para as pessoas de lá fazerem uns comentários tão tristes. Mas eu não me importo, eu amo meu Estado, defendi a Serra da Capivara e faço mais se puder. Brigo pela BR-135, faço o que for. O Piauí é a minha casa", competou.

Whindersson ainda fez questão de falar de sua biografia no Twitter, que é a mesma desde que criou o perfil na rede social. "Um rapaz do Piauí que faz videos sem graça", diz a biografia.