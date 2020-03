Whindersson Nunes cancela turnê nos EUA por causa do novo coronavírus

O humorista Whindersson Nunes. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

O espetáculo de Whindersson Nunes nos Estados Unidos entrou para a lista de apresentações que foram canceladas em decorrência do novo coronavírus.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do humorista. A turnê americana do show A Volta do que Não Foi está suspensa por tempo indeterminado.

“A Non Stop Produções, na qualidade de empresa responsável pelo agenciamento de shows do artista Whindersson Nunes, lamenta informar o cancelamento do restante da turnê Estados Unidos 2020 devido à declaração de pandemia do covid 19, feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS)”, diz o comunicado oficial.

Os shows ocorreriam dos dias 12 a 22 de março. A organização disse que os consumidores que já adquiriram ingressos devem procurar o serviço de atendimento da empresa que realizou a venda para conseguir o reembolso.

“Prezamos, acima de tudo, pelo bem estar e segurança de nosso público e toda equipe, de forma que seria inviável manter a agenda de shows do artista sem colocarmos estes princípios em risco. Agradecemos a compreensão”, finaliza a nota.