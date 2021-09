Whindersson Nunes anuncia data de show no Teatro Amazonas

O humorista Whindersson Nunes Foto: Instagram/@whinderssonnunes

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para anunciar a data do show 'É de Mim Mesmo'. A apresentação será no Teatro Amazonas.

"C*****o, que t***o, senhoras e senhores", escreveu, empolgado, na legenda do aviso para o show.

O humorista deve se apresentar no centro de Manaus no dia 3 de outubro.

Há mais de um ano, Whindersson Nunes anunciou o show nas redes sociais, mas teve de ser adiado por causa da pandemia de covid-19.

Os fãs do humorista comentaram. "Venha, estamos lhe esperando!", escreveu um seguidor. "Galera de Manaus...vocês se sintam privilegiados de poderem presenciar isso", disse outro.

E teve quem reparasse no cãozinho que está no aviso do show: "Se tem cachorro caramelo do futuro, tem qualidade", comentou um internauta.