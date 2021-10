Whindersson Nunes anuncia agenda de shows para novembro e dezembro; confira

O humorista Whindersson Nunes Foto: Renan Katayama

Whindersson Nunes divulgou uma ampla agenda de shows para os meses de novembro e dezembro. O humorista deve passar por seis Estados brasileiros.

Em novembro, no dia 27, ele estará no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no Distrito Federal.

Já no último mês do ano, Whindersson se apresentará em Salvador, na Bahia, no dia 5; em Manaus, Amazonas, em 11 de dezembro; em Goiânia, Goiás, no dia seguinte; em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 18; e, por fim, no dia 19, no Rio de Janeiro.

"Qual cidade eu deveria fazer show? Deixem eu saber nos comentário onde você quer que eu vá! I’m back!", escreveu na legenda da divulgação.