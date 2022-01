Whindersson Nunes agradece luta com Popó: ‘Estou realizado’

Whindersson Nunes enfrentou Popó em uma luta no último domingo, 30. Foto: Instagram/@whinderssonnunes

Após lutar com Acelino Popó Freitas, tetracampeão de boxe, o humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para comentar sobre o duelo e se disse realizado.

“Eu estou realizado”, comentou Whindersson nos stories do Instagram nesta segunda, 31. “Meu pai ficava acordado para assistir a esse cara. Eu subi no ringue, meu pai depois também subiu no ringue, me abraçou, estava lá junto com a gente. Eu estou muito feliz”.

O humorista enfrentou Popó no último domingo em um evento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mesmo com o tetracampeão dominando o combate, a luta terminou em empate.

“Eu sei que o resultado disso vai ser que muitas pessoas vão se inspirar para lutar. Mesmo quando apanharem, elas vão andar para frente porque a vida é isso”, continuou Whindersson nos stories.

Ele ainda fez uma publicação no Instagram com uma foto do antes e do depois da luta. Na legenda, o humorista brincou: “parar de arrumar essas confusão (sic) sabia”.

Internautas reagiram à luta

No Twitter, a luta rendeu vários memes. Artistas e influenciadores, como Casimiro, Tatá Werneck e Pequena Lo escreveram publicações brincando sobre o evento.

Você é lendário, @whindersson! Empate é +1 ponto pro Vasco! — caze (@Casimiro) January 31, 2022

Me empolguei com a luta do Whin. Eu desafio Luciana Giménez no ringue — Tata werneck (@Tatawerneck) January 31, 2022

O pópó sem uma gota de sangue me choca — Lôzinha (@_pequenalo) January 31, 2022