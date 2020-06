Whindersson afirma que vai construir teatro na cidade que nasceu

Whindersson Nunes participa do programa ‘Tamanho Família’ Foto: Paulo Belote/ Globo

Whindersson Nunes afirmou nesta sexta-feira, 5, que vai construir dois teatros no Piauí: um em sua cidade natal, Palmeira do Piauí, e outro na capital do Estado, Teresina. "É com muita emoção que eu vou anunciar um dos meus sonhos sendo realizados", disse o humorista sobre a iniciativa.

Ele também explicou no Twitter que "comediantes de primeira viagem poderão se apresentar de graça pela primeira vez" nos locais. "Quero que comediantes queiram se apresentar em minha cidade, quero entretenimento pro meu povo."

A casa de shows que o humorista fará em sua cidade receberá o nome de Teatro Tirulipa do Humor Piauiense e terá cem lugares. "O Tirulipa pra mim não é uma pessoa, é um estilo de vida", falou sobre a decisão. Whindersson e Tirulipa são amigos e mostram nas redes sociais as brincadeiras e os momentos que compartilham. Eles também já trabalharam juntos no sitcom Os Roni, exibido pelo canal Multishow​, e no filme Os Parças.

O estabelecimento na capital contará com 700 lugares e se chamará Teatro Dirceu Andrade. "Humorista piauiense que admiro muito e não vou esperar ninguém morrer pra homenagear depois de morto não, é vivo e pronto", explicou a escolha do nome.

De acordo com o youtuber, nesse local que será maior também será possível fazer uma configuração para deixá-lo apto para receber cem pessoas no plateia. "pra artistas que fazem seus shows pelas primeiras vezes se sentirem confortáveis com a sala, eu sei como é ruim um vazio e três pessoas aplaudindo, proteger a cabecinha de vocês, meus nenéns", disse de maneira carinhosa.

Segundo Whindersson as duas casas de espetáculo serão construídos a partir de materiais de teatros que foram abandonados e, posteriormente, demolidos. "Você saberá de qual teatro destruído é a poltrona que está sentado. Como uma espécie de santuário do teatro. Para as pessoas saberem como a arte pode mudar sua vida assim como a minha", afirmou o comediante.

O humorista escreveu na rede social que o arquiteto já está desenhando o projeto e está a espera de materiais. "Esperar a quarentena acabar, chegou a hora de brincar de The Sims. Quando acabar as obras, venham conhecer meus teatros, ajudem meus amigos, conheçam o Piauí coração vermelho", disse Nunes.

Whindersson recebeu muitos elogios e apoio na rede social. Um dos seguidores sugeriu que ele comprasse e reformasse o Cine Rex, em Teresina. "Eu vou construir do zero, dar um presente ao piauiense, uma obra de arte, as coisas velhas o prefeito que arrume para lá", respondeu o artista.