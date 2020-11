Whindersson assume novo relacionamento: ‘Tudo que eu sempre quis’

Whindersson Nunes compartilhou foto com a namorada Maria Lina Deggan Foto: Instagram/ @whinderssonnunes

Whindersson Nunes assumiu o relacionamento com Maria Lina Deggan através das suas redes sociais. Nesta quarta-feira, 4, o comediante publicou uma foto com a namorada no Instagram.

Além da foto, Whindersson falou mais sobre o relacionamento em seu Twitter, na madrugada desta quinta-feira, 5. Ele revelou que fez a música Cerrado para Maria e que ela é tudo que ele sempre quis.

“Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram", escreveu. O influenciador também compartilhou como o casal tem lidado com o relacionamento e a vida pública.

"Ela gosta muito de vocês [fãs], acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querendo se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão".

Ele ainda explicou que muitos perfis fakes com o nome dela foram criados e, por isso, Lina decidiu abrir o seu Instagram, que antes era privado. "Maria teve que abrir o insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam vendidos para algum cantor sertanejo apressado".

"No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo muito novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso 'meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida', quero que ela possa ter uma vida normal até quando der", tuitou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais