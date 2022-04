Whindersson ajuda a desenvolver aparelho para que surdos 'sintam músicas'

Whindersson Nunes disse estar ajudando no desenvolvimento de aparelho que permite pessoas com deficiência auditiva 'sentirem as músicas'. Foto: YouTube/whinderssonnunes

Whindersson Nunes anunciou que está ajudando no desenvolvimento de um aparelho que permite que pessoas com deficiência auditiva consigam "sentir as músicas".

O dispositivo está sendo desenvolvido pela Tron Robótica Educativa, empresa do Piauí com foco em tecnologia e educação, e funciona como uma espécie de caixa de som que emite vibrações da canção reproduzida. Segundo o influenciador, o equipamento ainda está em fase de testes.

As informações foram disponibilizadas em um vídeo publicado no canal do YouTube de Whindersson na última segunda-feira, 25, no Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Assista: