Wesley Safadão tem Twitter hackeado com conteúdos pornográficos e intolerantes

O cantor Wesley Safadão teve a conta do Twitter hackeada com postagens pornográficas e ofensivas. Foto: Instagram/@wesleysafadao

Na manhã desta quarta-feira, 23, a conta do Twitter do cantor Wesley Safadão foi hackeada. Os invadores publicaram fotos e vídeos com conteúdos sexuais explícitos e ofensas racistas.

Todas as 20 postagens feitas pelo hacker foram feitas em inglês. Antes de ter o perfil hackeado, o artista havia feito a última postagem na noite de terça-feira, 22, quando escreveu: "Deus, obrigado por me proteger e me guiar em mais um dia!".

No Instagram, a assessoria de imprensa de Safadão publicou um comunicado avisando que a equipe responsável já está tomando as providências necessárias.

O cantor também apareceu nos stories, disse que costuma utilizar senhas fáceis por se esquecer rapidamente e comentou: "Postaram um monte de bagaceira no meu Twitter, mas já estamos resolvendo. Hackers, me devolvam o Twitter".