Wesley Safadão se pronuncia sobre polêmica com pensão do filho

O cantor Wesley Safadão se pronunciou em seu Instagram pela primeira vez sobre o caso envolvendo a pensão de Yudhi, 7, filho que tem com sua ex-mulher, Mileide Mihaile.

Segundo Wesley, ele se manteve em silêncio por não querer que seus filhos "sofressem a consequência da fama".

"Não acho saudável para o futuro dos meus filhos tornar isso ainda mais exposto. Os meus filhos não precisam passar por isso", afirmou.

"Dói muito essa injustiça perante meu papel de pai, que todos os dias tento exercer com o maior amor do mundo. Muita gente conhece minha história, sabe que não nasci em berço de ouro, lutei muito pra chegar aqui e quero ser essa referência pros meus filhos".

O cantor ainda ressaltou que, pelo fato de o processo correr em segredo de Justiça, não poderia dar muitos detalhes sobre o fato: "A única coisa que eu quero é que tudo isso seja regularizado. Eu nunca vou deixar faltar nada para os meus filhos, nunca".

"Me sinto muito triste por ser julgado por algo que não sou, mas por um lado eu também entendo, durante esse tempo, de nunca ter me pronunciado, mas como já disse, queria passar por tudo isso calado."

Wesley, que atualmente é casado com Thyane Dantas, também falou sobre o casamento que teve com Mileide Mihaile.

Mileide, recentemente, revelou ter flagrado uma traição de Safadão quando ainda estavam juntos, em um dia que o viu saindo de um motel ao lado de Thyane (leia mais aqui).

"O meu relacionamento não acabou da noite pro dia, eu não tava feliz comigo mesmo. Não sou um cara perfeito, sou um ser humano, mas desde quando comecei a colocar Deus na minha vida muita coisa mudou e hoje graças a Deus tenho um casamento blindado, uma família abençoada, sou um cara feliz e agradeço muito a Deus por tudo que tenho vivido hoje", afirmou o cantor.

Confira abaixo a íntegra do desabafo de Wesley Safadão:

"Hoje vim abrir meu coração sobre uma angústia muito grande. Quando somos pessoas públicas, nossa vida acaba virando uma vitrine. Faz parte do meu trabalho, eu entendo muito bem. Mas o que me dói muito é ver que estou sendo julgado por este assunto da minha vida particular mesmo sem ter me pronunciado.

Em toda história que se conta, existem três lados. Duas versões e a verdade. O tempo é o senhor da razão.

Me mantive em silêncio durante todo esse tempo porque, por mais que eu seja uma pessoa pública, não queria que meus filhos sofressem a consequência dessa fama. Por isso quando surge qualquer assunto que diz respeito a eles, acho que a melhor forma de se resolver, é com eles sendo o menos afetados possível.

Em respeito aos meus familiares, que durante todo esse tempo não entendem o porquê de eu não ter me pronunciado, e aos meus fãs, digo pra vocês que preferia passar por tudo isso sem me manifestar.

É muito difícil ver tudo isso que vem sendo publicado, falado, mas entendo que o Yudhi não vai ter essa idade pra sempre, ele vai crescer.

O que eu não quero jamais é que ele veja o pai falando da mãe, pois graças a Deus eu trabalho muito pra dar o melhor pra eles, tudo que eu tenho é deles, tudo. Trabalho pra isso.

Os meus filhos sempre vão ter o melhor que eu puder dar. Dói muito essa injustiça perante meu papel de pai, que todos os dias tento exercer com o maior amor do mundo. Muita gente conhece minha história, sabe que não nasci em berço de ouro, lutei muito pra chegar aqui, junto com a minha família, e quero ser essa referência pros meus filhos.

Em 2012 com o fim da minha união estável, todas as minhas obrigações foram definidas pela Justiça, inclusive a pensão. Em 2015, quando graças a Deus minha vida começou a mudar, além do acordo sobre a pensão, passei a oferecer um valor a mais, além de tantos outros pedidos. Quero deixar bem claro que não foram só dez salários mínimos.

A única coisa que eu quero é que tudo isso seja regularizado. Eu nunca vou deixar faltar nada para os meus filhos, nunca. Por se tratar de um processo que corre em segredo de justiça, não posso estar aqui detalhando muita coisa, mas vocês podem ter certeza de uma coisa: o que for melhor pro meu filho eu vou fazer.

Era um pedido do meu escritório que eu viesse morar em São Paulo quando as coisas começaram a mudar, mas se tem uma coisa que não abro mão são de alguns momentos que vivo com meus filhos. Só quem é pai sabe o prazer de levar o filho pra escola. Esses são os momentos que eu não abro mão e jamais vou deixar que isso deixe de acontecer, independente de qualquer coisa, porque isso pra mim não tem preço.

Sei que muitos de vocês gostariam de compreender mais a fundo essa situação, mas não acho saudável para o futuro dos meus filhos tornar isso ainda mais exposto.

Os meus filhos não precisam passar por isso, minha família não precisa passar por isso. Hoje, com todo esse acesso à internet, é impossível blindar eles de toda essa situação.

Então não venham aqui com coisas que me defendam com um lado, mas que, por outro, exponham mais ainda tudo isso que tem acontecido. Nem tudo que vocês tão lendo aí, vocês podem levar em conta.

O meu relacionamento não acabou da noite pro dia, eu não tava feliz comigo mesmo. Não sou um cara perfeito, sou um ser humano, mas desde quando comecei a colocar Deus na minha vida muita coisa mudou e hoje graças a Deus tenho um casamento blindado, uma família abençoada, sou um cara feliz e agradeço muito a Deus por tudo que tenho vivido hoje.

Hoje tenho minha consciência tranquila do tanto que me esforço para ser um pai incrível, um homem de família e que ama incondicionalmente todas as pessoas que fazem parte desse laço.

Me sinto muito triste por ser julgado por algo que não sou, mas por um lado eu também entendo, durante esse tempo, de nunca ter me pronunciado, mas como já disse, queria passar por tudo isso calado.

As coisas tomaram uma proporção que não tinha outra forma a não ser vir aqui e poder falar também.

Quero muito de agradecer a todos os meus fãs, todos meus amigos, nesse momento difícil vocês são meu maior patrimônio. Muito obrigado por todos os abraços, por todas as palavras de carinho, todo o apoio, tudo que vi, tudo que ouvi.

No camarim, fico aqui lembrando, o quanto foi importante, me sentia forte pra subir no palco, porque naquele momento, alguns fãs perguntavam: 'Você tá bem?'. Eu respondia que sim. Vocês diziam: 'Tô com você, a gente sabe que você não é essa pessoa'. Isso serviu muito pra que eu subisse no palco forte e conseguisse realizar meu show.

Quero dizer o quanto amo vocês. Esse momento tem servido muito para ver o quanto sou amado. Quero dizer o quanto amo vocês também. Quem me acompanha pelas redes sociais, sabe. Dá pra enxergar um pouco da relação que tenho com meus filhos. Nunca vou deixar faltar nada pra eles.

O que eu mais quero nesse momento é que que tudo termine bem, tudo termine em paz. Muito obrigado. Um beijo para todos vocês, que Deus abençoe."