Live de Wesley Safadão e Raça Negra começa; veja como assistir

Wesley Safadão e Luiz Carlos, do Raça Negra, em live no YouTube Foto: YouTube / @Wesley Safadão

A live de Wesley Safadão com o Raça Negra teve início na tarde deste domingo, 17, no YouTube. É o 2º show ao vivo de Safadão que os fãs podem assistir nesta quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus.

A apresentação, prevista para as 16h, começou com cerca de meia hora de atraso. "Essa live foi preparada com muito carinho. Muito obrigado, Luiz [Carlos]. Sou teu fã, sou fã do Raça Negra, admiro demais a história que construíram ao longo de tantos anos", afirmou Wesley Safadão.

A primeira música cantada pela dupla na live foi Sozinho. Durante a tarde, ele já havia postado stories ao lado do vocalista. Tanto Wesley Safadão quanto o Raça Negra já realizaram outras lives nas últimas semanas.

Como assistir à live de Wesley Safadão e Raça Negra

A live de Wesley Safadão com Luiz Carlos, do Raça Negra, está sendo exibida ao vivo no canal do YouTube do cantor. Também é possível assistir clicando no link abaixo:

