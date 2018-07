Wesley Safadão planeja casamento milionário com Thyane Dantas

Wesley Safadão e Thyane Dantas são pais da pequena Ysis, de três anos Foto: Reprodução/Instagram

Wesley Safadão vai gastar uma verdadeira fortuna para se casar com Thyane Dantas. De acordo com o colunista Flávio Ricco, o casamento do cantor sensação do momento - que está marcado para acontecer em julho desse ano em Fortaleza - está estimado em R$ 1 milhão.

E como tudo tem que ser de primeira, o terno do noivo não poderia ficar de fora. Nessa semana, Safadão esteve em São Paulo tirando as medidas para fazer sua roupa com o estilista Ricardo Almeida.

Mas é bom Safadão ficar de olho no cenário econômico brasileiro, uma vez que por conta da crise os contratantes não estão pagando o mesmo cachê para ele subir ao palco.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, Wesley Safadão, que ganhou as manchetes dos jornais por ser um dos artistas mais caros do Brasil para ser contratado, reduziu drasticamente o valor de sua apresentação.

Em outubro do ano passado, o cantor cobrava entre R$ 500 mil e R$ 800 mil para subir ao palco. Hoje, ele já negocia um show por 'apenas' R$ 200 mil.