Wesley Safadão ganha carro de luxo de Natal 

Na noite do dia 24, Wesley Safadão postou em seu Snapchat o presente que ganhou da mulher, Thyane Dantas: um Mini Cooper.

O carro, avaliado em R$ 110 mil, chegou a casa do cantor, em Fortaleza, com balões de coração e um laço vermelho gigante. "Pode entrar, meu presentinho de Natal!", disse Safadão no vídeo em que mostra o carro.