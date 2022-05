Wesley Safadão faz doação para vítimas das chuvas em Pernambuco; outras personalidades se mobilizam

Personalidades como Wesley Safadão, Gkay e Gil do Vigor se mobilizaram para ajudar vítimas das chuvas em Pernambuco. Foto: Caio Duran, Instagram/@gessicakayane e TV Globo

O cantor Wesley Safadão doou R$ 200 mil para ajudar famílias atingidas pelas chuvas na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, nesta segunda-feira, 30.

De quarta-feira, 25, a terça-feira, 31, foram confirmadas 100 mortes na região. As chuvas que causaram estragos correspondem a 70% do volume previsto para o mês de maio.

Wesley fez uma postagem no Instagram dizendo que, além da quantia em dinheiro, também está contribuindo com "itens básicos para a reconstrução dos lares de famílias para que se restabeleçam com esperança".

A ajuda contou com a parceria do WSolidário, projeto do artista comandado por Thyane Dantas, e foi feita à Associação Transforma Brasil. No momento, a Associação está totalmente direcionada à situação de vulnerabilidade que atingiu a região de Recife após as chuvas.

Na postagem, Wesley também pediu a mobilização dos seguidores e compartilhou o Pix da instituição.

Personalidades se mobilizam para ajudar a região de Recife

Diversos artistas e influenciadores comentaram sobre a tragédia que atinge o local e pediram doações. A humorista Gkay vem usando as redes sociais para fazer uma série de postagens sobre o assunto.

Nesta segunda, ela se uniu ao portal Recife Ordinário para fazer uma live que arrecadou mais de R$ 12 mil. Na quarta, 1º, a influenciadora fará novamente uma transmissão beneficente.

A live foi incrível, conseguimos arrecadar mais de 12k, pra quem não tava na live, ela foi pra chamar arrecadar doações e chamar para quarta-feira (01) a live beneficente com vários cantores que gravaram só para essa live e chamando o povo para doar, obrigado @gessicakayane! pic.twitter.com/JII3I9pd2r — Recife Ordinário (@recifeordinario) May 31, 2022

A atriz Taís Araújo utilizou o perfil dela no Twitter para publicar uma thread com uma série de locais e contatos que estão recebendo doações. "Toda e qualquer ajuda é bem-vinda neste momento", escreveu.

Nesse thread eu coloquei uma série de locais e contatos para quem puder doar ou compartilhar para chegar a quem puder doar, afinal toda e qualquer ajuda é bem vinda nesse momento. (Alguns endereços estão nos cards também) Vamos ajudar quem precisa! #SOSPernambuco — Taís Araujo (@taisdeverdade) May 29, 2022

O economista e influenciador Gil do Vigor também está fazendo várias postagens sobre Pernambuco. No Twitter, ele compartilhou o Pix e os números de instituições e pediu para que os seguidores ajudassem "seja doando, orando ou compartilhando".

Minha gente, com essa chuva forte e deslizamentos, a região metropolitana do Recife está passando por um momento muito difícil. Já são 33 mortes e nós precisamos ajudar, seja doando (procure um local de doação mais próximo), orando ou compartilhando. Posso contar com vcs? — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) May 28, 2022

O perfil da cantora Linn da Quebrada também se mobilizou com a tragédia e fez uma thread com cartazes de locais para doar. Além disso, a postagem pediu para que os seguidores comentassem números de mais organizações que estão precisando de ajuda.

MC Loma, natural da região, fez inúmeras publicações com pedidos de doações. "Vamos ajudar ONGs que estão arrecadando alimentos, roupas e, até mesmo, coisas de higiene pessoal. Se não tiver em quantia, vamos ajudar compartilhando", escreveu.

Gente talvez vocês não estão vendo ou se viram minha cidade recife estar passando por muitos danos devido à chuva e por favor vamos ajudar as ONGs que estão arrecadando alimentos, roupas e até mesmo coisas de higienes pessoal se não tiver em quantia vamos ajudar compartilhando — LOMA (@mclomaofficiall) May 28, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais