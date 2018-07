Wesley Safadão e Mileide Mihaile selam a paz, mas ainda brigam na Justiça

Foto: Divulgação/Globo

A aparente paz entre Wesley Safadão e Mileide Mihaile ainda pode render novos capítulos, mas dessa vez na Justiça.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o cantor move dois processos contra sua ex. O primeiro foi aberto no ano passado, na 3ª Vara da Infância e Juventude do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, por busca e apreensão de menor. Ao que tudo indica, Mileide estaria dificultando o encontro entre pai e filho, e Safadão desejaria ter mais tempo com o menino.

A outra ação tramita na 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza e continua à espera de novas audiências. O processo foi distribuído em julho de 2015, período anterior ao de busca e apreensão de menor.

Desde a separação do casal, em setembro de 2012, eles viviam em pé de guerra. Entretanto, na semana passada eles teriam, finalmente, selado a paz.

Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, comemorou as pazes com Mileide Mihaele, ex-mulher do cantor e sua ex-amiga.

Durante a apresentação de Wesley no Villa Mix Festival, em São Paulo, Thyane não escondia sua felicidade em poder respirar em paz após tantos problemas envolvendo as duas.