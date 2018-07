Wesley Safadão e Marília Mendonça lançam música juntos. Foto: Reprodução/YouTube

Na noite da última quarta-feira, 8, Wesley Safadão lançou sua nova música, Ninguém é de Ferro, feita em parceria com Marília Mendonça. Será que tem potencial para virar um hit do Carnaval?

A música já foi lançada com clipe, com cenas simples dos dois cantores gravando no estúdio. Em poucas horas, o clipe no YouTube já alcançou mais de 400 mil visualizações e mais de 47 mil curtidas.

Assista: