Wesley Safadão contrata professora de inglês e se prepara para gravação de DVD nos EUA

Foto: Ederson Lima/Divulgação

Em clima de festa com os amigos, Wesley Safadão acaba de lançar o DVD WS em Casa, gravado no quintal de sua casa no Ceará, Fortaleza. E já pensando na próxima produção, o DVD WS in Miami Beach, agendado para abril de 2017, o cantor cearense está investindo em aulas de inglês.

Foi em uma viagem com a banda em 2015 que o artista se deu conta da necessidade de dominar o idioma. “Eu não sabia pedir uma água”, conta. Para resolver a questão, contratou uma professora particular. “A minha intenção de aprender inglês a princípio não é para cantar músicas em outras línguas. É mais para ter mais conhecimento e segurança nas minhas viagens”.

Mas será que Safadão não vai arriscar nem uns versinhos em inglês? “É uma possibilidade para o futuro, mas ainda não estou preparado para isso. De zero a 10, acho que estou no número 2 de confiança, tenho muito o que aprender”, confessa.

Foto: Ederson Lima/Divulgação

WS em Casa

Depois de se tornar um dos maiores sucessos da mistura de forró com pop sertanejo no País, com as canções Camarote e Aquele 1% (em que fez uma participação especial), o novo trabalho do cantor conta com seis participações especiais. Entre elas, Ronaldinho Gaúcho em Solteiro de novo e Luan Santana na canção Sou mais forte.

O DVD, produzido em 20 dias no mês de julho, tem também a apresentação do hit Meu Coração Deu PT, com a participação da dupla Matheus & Kauan. O vídeo da música, publicado no dia 19 de agosto deste ano no canal do artista no YouTube, já contabiliza mais de 21 milhões de visualizações.

Foto: Ederson Lima/Divulgação

Safadão garante que o novo trabalho vai conquistar vários públicos. “Tem música para quem está apaixonado, música para quem está sofrendo, para quem gosta de balada e, principalmente, para quem gosta de dar a volta por cima, que é o meu tema. Eu sou apaixonado por músicas que falam sobre dar a volta por cima”, diz.

Confira as faixas do DVD WS em Casa:

1) Vai, Safadão

2) A Dama e o Vagabundo

3) Pra Ficar com Você

4) Troca o Disco

5) Solteiro de Novo – Part. Especial: Ronaldinho Gaúcho

6) Seu Mundinho

7) Meu Coração deu PT – Part. Especial: Matheus & Kauan

8) Ela Domina o Ratatá Tum Tum

9) Chuvisco

10) Jeito Safado – Part. Especial: Márcia Fellipe

11) Fala Aqui com a Minha Mão

12) Dupla Solidão (Rotina)

13) Quem Chorava Hoje Ri - Part. Especial: Gabriel Diniz

14) Tem Cara, Tem Cheiro, Tem Nome (tô feliz)

16) Sou Mais Forte – Part. Especial: Luan Santana

17) Absurdos

18) Desapega de Mim (Quem gosta de osso é cachorro)

19) Despedida – Part. Especial: Pacheco

20) Viva a Liberdade