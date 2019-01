Wesley Safadão comemora quatro meses de vida do filho com festa luxuosa

O cantor Wesley Safadão, a esposa e filhos. Foto: Instagram/@wesleysafadao

Wesley Safadão não cansa de comemorar o aniversário de Dom. Fruto da união com Thyane Dantas, o bebê completou quatro meses de vida na sexta-feira, 18, e recebeu todo o amor e carinho dos pais e irmãos.

Como todos os meses, o cantor decidiu celebrar a data com uma festa luxuosa. Desta vez, o tema da comemoração foi a animação Os Incríveis, da Disney. O bolo da festinha e as lembrancinhas tinham as cores do desenho, vermelho e amarelo.

“Dom. Dom. Dom. Dom. Quatro meses”, escreveu Wesley na legenda da foto. No perfil do cantor no Instagram, é possível conferir as imagens das festas de cada 'mesversário' de Dom.