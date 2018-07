Wesley Safadão cancela show após avião apresentar problema

Wesley Safadão Foto: Instagram / @wesleysafadao

"Nosso avião apresentou um problema na bateria, um aquecimento, e infelizmente nos impossibilitou de decolar. Tentamos contato com outros aviões, com alguns amigos, infelizmente não foi possível também com aviões de outros lugares. A gente não conseguiu", disse o cantor em seu Instagram, na noite da última quarta-feira, 11.

Em seguida, veio o comunicado oficial do cancelamento: "Infelizmente não vai ser possível realizar nosso show. Falei há pouco com o pessoal da produção, o presidente, Saulinho, foi bastante compreensivo. Amanhã a gente vai estar fazendo o show, minha banda já tá aí, a estrutura toda, amanhã (quinta-feira, 12) eu chego pra realizar o nosso compromisso".

Wesley ainda mostrou um profissional explicando o problema, que teria ocorrido em uma espécie de sensor localizado próximo a uma bateria da aeronave, que avisa ao piloto em caso de superaquecimento.

Como a peça não estava funcionando, a decolagem não pôde ser realizada.

Confira abaixo:

Wesley Safadão mostra peça que apresentou falha em avião. Foto: Instagram / @wesleysafadao

Recentemente, a ex-mulher do cantor, com quem trava uma batalha por conta do valor da pensão de seu filho, afirmou que foi traída por Wesley durante o relacionamento. Leia mais aqui.