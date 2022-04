Wesley Safadão apresenta 'TBT do Safadão' em show especial em São Paulo

Wesley Safadão traz show 'TBT do Safadão' para São Paulo, que terá participação de Calcinha Preta e Taty Girl. Foto: Access Mídia

Em ritmo de feriado e com saudades dos palcos, Wesley Safadão se apresenta nesta quarta, 20, no Espaço das Américas, em São Paulo. Dentre os vários shows que o cantor tem, o TBT do Safadão chega à capital paulista e traz participações especiais do grupo Calcinha Preta e a cantora Taty Girl.

Em entrevista ao Estadão, Safadão conta que já considera São Paulo sua nova casa e se mostra animado para receber o público: "Vai ser uma véspera de feriado incrível".

O TBT do Safadão, título de seu show, é o momento de recordar grandes momentos da carreira musical e ele promete entregar um show emocionante, relembrando os tempos do Garota Safada até os dias atuais.

O setlist da apresentação desta quarta, 20, traz grandes sucessos como Juras de Amor, Despedida, Só Verdades, Cerveja pra Levar, Lágrima Vão e Vem, Tentativas em Vão e muito mais.

"O TBT é um show onde canto meus sucessos de quando eu era do Garota Safada, até 2015 quando estourou Camarote [a música] e eu virei o Wesley Safadão. O público vai relembrar grandes momentos importantes junto comigo", fala.

O show de Wesley Safadão terá participação de Calcinha Preta e o cantor fala que será "inevitável não sentir falta" de Paulinha Abelha: "A presença dela entre a gente é muito forte. O Diau, a Sil e o Bell estão representando muito bem".

Já sobre a participação de Taty Girl, ele promete que todos que forem ao Espaço das Américas nessa véspera de feriado: "Ela é um fenômeno no Nordeste, um potencial incrível e a galera vai enlouquecer com ela".

Wesley Safadão se apresenta nessa quarta, 20, no Espaço das Américas a partir das 22h e ainda é possível garantir ingresso para assistir ao TBT do Safadão.