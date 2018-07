Wanessa Camargo sonha em ver suas músicas 'na boca do povo'

Wanessa Camargo. Foto: Christina Rufatto/ESTADÃO

Vanessa Camargo deu entrevista ao canal no YouTube de Gabriela Pugliesi em vídeo divulgado na segunda-feira, 23. A cantora refletiu sobre a vida de mãe, as alternativas para quem não gosta de academia, falou sobre maturidade e recordou o começo da carreira aos 17 anos.

A compositora lançou em abril deste ano a música Mulher Gato, com teor sexual, e explica que a canção está associada às mudanças que aconteceram na sua vida. "Eu passei por um processo de muito autoconhecimento que está me dando muita liberdade, me desprendendo de muitas correntes que eu me coloquei durante a vida toda. E aí vem a Mulher Gato, que fala com duplo sentido sobre sexo e fantasia", afirma.

Wanessa está com 35 anos e recorda que sua fama começou cedo. "Tive um momento de deslumbramento muito grande, achando que o mundo era legal, que o mundo era bom, que todo mundo me achava legal. Achava que sabia muito sobre o mundo", diz.

Mesmo com uma carreira consolidada, ela ainda tem sonhos profissionais. "Eu quero muito ver o meu trabalho na boca do povo, ver as pessoas cantando minha música", confessa.