Wanessa Camargo sobre Graciele Lacerda: 'A respeito como a mulher que o meu pai ama'

Wanessa Camargo afirmou que ela e o pai estão "mais unidos e próximos do que nunca". Foto: Denise Andrade/Estadão

Wanessa Camargo usou o perfil no Instagram para esclarecer assuntos referentes à separação dos pais dela e ao relacionamento de Zezé Di Carmargo com Graciele Lacerda.

"Separação de pais são (sic) difíceis, e, nessas circunstâncias, coisas acontecem. Como filhos, é difícil passar por todo este processo. Mas passou", escreveu na legenda de uma foto antiga em que ela aparece ao lado do pai.

A cantora ainda afirma que ela e Zezé estão "mais unidos e próximos do que nunca" e que a família, como um todo, está feliz.

Em maio do ano passado, em entrevista ao programa Xuxa Meneghel, Wanessa disse que chegou a ficar um tempo sem falar com o pai quando ele e Zilu se separaram em 2012. "Mas essa situação me fazia mal. Meu pai sempre foi um pai incrível. Foi muito difícil eu conseguir me desprender do meu sentimento de filha e entender a situação dos dois e respeitar", explicou.

Quanto ao relacionamento de Zezé com a noiva Graciele Lacerda, Wanessa declarou que não tem nenhum problema ou nada contra ela. "A respeito como a mulher que o meu pai ama", escreveu.

No final de 2016, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para confirmar o boato de que Wanessa teria agredido Graciele cinco anos antes. "Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada", disse.

Depois de falar sobre Graciele na publicação, Wanessa cita Zilu. "E assim também será com minha mãe e quem ela decidir estar ao lado. Desejo que todos eles sejam sempre felizes e é nessa energia que me concentro", continuou.

Na última sexta-feira, 22, Zilu postou uma foto com o novo namorado, o empresário de futebol Marco Antonio Teles. Na legenda, ela se declarou com a música Frisson: "Solidão nunca mais / Você caiu do céu / Um anjo lindo que apareceu / Com olhos de cristal, enfeitiçou / Eu nunca vi nada igual".