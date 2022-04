Vyni, do BBB 22, faz procedimento nos dentes e muda sorriso

O ex-BBB e influenciador Vyni realizou procedimento estético nos dentes e colocou prótese provisória de resina. Foto: Instagram/ @vyniof

A vida de Vyni, ex-participante do BBB 22, segue se transformando após participação no reality show da TV Globo.

O influenciador se mudou de Cariri, no interior do Ceará, para São Paulo e agora, mais do que tudo, tem inúmeros motivos para sorrir, principalmente após ter realizado o sonho de colocar uma prótese dentária e mudar seu sorriso.

Antes, por conta dos dentes afastados e serrados, o cearense tinha dificuldade de sorrir. Na manhã desta terça-feira, 19, Vyni explicou que o procedimento ainda não está totalmente completo.

"Isso aqui minha gente ainda não são meus dentes, são resinas, e essa resina ela é frágil, ela cai por qualquer coisinha. Mas hoje, se Deus quiser, vai ter sorriso novo e amanhã você vão me ver linda e plena", brincou o influenciador.

O antes e depois das próteses de resina dentária que o ex-BBB e influenciador Vyni colocou. Foto: TV Globo; Instagram/@vyniof

Recentemente, o ex-BBB se despediu da cidade onde nasceu e comemorou que vai reformar a casa e o restaurante de sua mãe no Ceará.

"Da minha última ida ao Cariri antes de me mudar pra São Paulo. Fiz questão de registrar esse momento para guardar na memória as lembranças da minha casa, do meu lar, que logo mudará de aparência. Sim! Conseguimos! A casa e o restaurante de mainha serão reformados. Antes eu vivia pra sonhar. Hoje, vivo pra realizar meus sonhos", escreveu Vyni em uma postagem na última sexta-feira, 15.