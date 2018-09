'Vou ser um astro do cinema mundial', afirma Whindersson Nunes

O youtuber Whindersson Nunes aproveitou sua viagem aos Estados Unidos para reafirmar um de seus sonhos aos seguidores: "Eu vou ser um astro do cinema mundial"

"Vou trabalhar duro pra isso acontecer, demore o tempo que for, eu consigo [...]. Vim pra Hollywood, fiz várias reuniões, eu tô fazendo acontecer", afirmou Whindersson na quarta-feira, 26.

"Estou longe de ser o melhor, não sou ninguém só porque tenho muitos seguidores, eu preciso aprender e melhorar todos os dias. Muitos não vão acreditar [...], mas f***-se, eu posso, eu consigo, eu vou fazer acontecer."

O youtuber ainda postou o momento em que encontra o comediante Steve Harvey e fotos de sua apresentação de humor no Laugh Factory.

Confira abaixo:

Vim pra Hollywood, eu fiz varias reuniões, eu to fazendo acontecer, vocês fazem parte disso, eu amo vocês!

Hoje um cara que revelou grandes artistas do cinema mundial olhou no meu olho e disse: como o mundo inteiro ainda não conhece você? Você é incrível!

Eu devo tudo a vocês, e vou fazer acontecer, eu vou trabalhar duro, eu vou mostrar mais do que já mostrei, e vocês são a base disso, obrigado!

Eu tô chorando mesmo, é do Piauí para o mundo, eu tenho orgulho e saudade de onde eu vim!

Favorite este tweet e guarde isso: eu vou ser um astro do cinema mundial, e vou trabalhar duro pra isso acontecer, demore o tempo que for, eu posso, eu consigo, nós conseguimos!

Ontem eu subi no palco onde os maiores comediantes já subiram, Jim Carrey, Dane Cock, Phillys Diller, Joan Rivers, Kevin Hart, Robin Williams, Richard Pryor!

Não acredito, acabei de conhecer @IAmSteveHarvey no Youtube Space Los Angeles, e ele me convidou pra ser entrevistado no programa dele

Obrigado man, pelo seu tempo, você é inspiração pra minha comedia! ❤️ pic.twitter.com/7QqiwVtR4l