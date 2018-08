'Vou lembrá-los de quem é Will Smith', diz ator em anúncio de música nova

Ator Will Smith Foto: Chris Pizzello/AP

O ator Will Smith publicou um vídeo na última quarta-feira, 23, para revelar que está gravando uma música nova. Ele começou sua carreira no entretenimento como rapper, mas seu último álbum foi lançado em 2005.

“Naquela época, eu fazia um programa televisivo, filmes e lançava álbuns todos os anos, mas chega uma hora em que você fica vazio”, relembra Will o início da carreira. “Agora, eu estou animado, estou com energia e estou criando tanto quanto naquela época”.

No vídeo, ele canta um rap no qual relembra os grandes sucessos de sua carreira como o seriado Um Maluco no Pedaço e o filme Homens de Preto. E promete: “Vou lembrá-los de quem é Will Smith”.

O ator ainda fala da união de sua família e dá um recado para os meios de comunicação que divulgaram notícias de que ele estaria se separando da mulher: “Parem com os rumores e cuidem da própria vida”.

O último álbum gravado por Will foi Lost and Found, lançado em 2005, e trazia o hit Switch. A revelação da nova música chega poucos dias após ser anunciado que ele cantará a música oficial da Copa do Mundo da Rússia.

Confira o vídeo de Will Smith: