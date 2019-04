‘Vou fazer vocês rirem o dobro’, comemora Claudia Rodrigues após alta do hospital

A atriz Claudia Rodrigues, que tem esclerose múltipla, recebeu alta do hospital Albert Einstein. Foto: Reprodução/Rede TV!

Uma luta que já dura 19 anos. Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2000 e, desde então, tenta controlar os sintomas da doença, que não tem cura. Conheça mais sobre esclerose múltipla, os sinais, sintomas e tratamentos aqui.

Nesta terça-feira, 2, a atriz conquistou mais uma vitória: recebeu alta do hospital Albert Einstein após mais de duas semanas internada.

Ela passou mal em Salvador, na Bahia, no último dia 20. Foi internada no Rio de Janeiro, mas foi transferida para São Paulo logo na sequência. Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, na Rede TV!, Claudia Rodrigues comemorou: “Muito obrigada, gente. O que eu recebo de carinho...por favor, não parem, aceito tudo. Amo vocês todos. Vou fazer vocês rirem o dobro do que vocês riam comigo”, prometeu a atriz.

A notícia da alta foi dada pela amiga e empresária Adriane Bonato. “Boa notícia. A guerreira está em pé, não literalmente falando, né? Mas a alegria tomou conta da gente. Hoje ela já mexeu os dois pés na fisioterapia e vai sair pela porta da frente. É um milagre mais uma vez. Só para provar que Deus existe e que com corrente de oração a gente consegue”, afirmou.

No perfil do Instagram, Adriane sempre publicava notícias da amiga durante a internação.