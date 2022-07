'Voltei com mais vontade de ajudar pessoas', diz Thelma Assis após participar de 'O Som do Rio'

Após participar de 'O Som do Rio', Thelma Assis fala que voltou 'mais empática e com mais vontade de usar sua voz para ajudar pessoas'. Foto: Thiago Bruno

Depois de participar do Big Brother Brasil 20 e ganhar uma legião de fãs nas redes sociais, ficar um tempo longe da agitação podia ser difícil para Thelma Assis. Acostumada com a cidade que nunca dorme, a campeã do BBB 20 é uma das convidadas de Maria Gadú e de Val Munduruku, ativista indígena, para embarcar em uma viagem de conhecimento e descoberta pelo Rio Tapajós durante a série O Som do Rio.

O seriado é composto por quatro episódios e três deles já estão disponíveis no YouTube. Além de Thelminha, o influenciador digital Vitor diCastro e o cantor Lenine também embarcaram nessa viagem. Os três aceitaram se desconectar da vida na cidade para viver essa jornada de transformação e conexão real com o que encontram no caminho.

"Fazer parte dessa imersão ali, pelo Rio Tapajós, conhecendo toda a cultura deles foi uma experiência incrível. Além das belezas, entendemos a importância da gente se conectar com a nossa ancestralidade, se preocupar com as questões que são debatidas ali, os problemas regionais dali e que também são nossas, né? Acabam nos atigindo", diz Thelma.

A médica explica que sempre abordou as pautas das minorias, como o racismo, mas que nunca tinha tido a oportunidade de debater o racismo com mulheres indígenas e isso mudou bastante depois de participar da série exclusiva do YouTube.

"Sempre fui atenta sobre pautas de minorias, que são necessárias, e sempre bati de frente com racismo. Mas nunca tinha debatido racismo com mulheres indígenas, com os povos indígenas. Acho que, depois da série, mudou a minha conscientização do quanto essas pautas são importantes também", fala.

Thelma conta que voltar da gravação de O Som do Rio também trouxe um novo olhar sobre assuntos ambientais e relacionados a sustentabilidade: "Pensar na riqueza da Amazônia e o desrespeito com ela também, né? Quando estamos em São Paulo, no sudeste, assistimos ao noticário e sabemos dos problemas, mas, de certa forma, acabamos 'normalizando' porque parece distante. Aí você tem a oportunidade de enxergar o problema e ficar cara a cara, e entender o quanto aquilo impacta a vida das pessoas e chega em todo o Brasil, isso muda totalmente".

"Voltei de lá [norte do Brasil] muito mais empática e com mais vontade de usar a minha voz, as minhas redes, pra ajudar as pessoas que moram ali, a população ribeirinha e a população indígena", fala.

O Big Brother Brasil que Thelma Assis participou e saiu como vencedora iniciou com o mundo "normal" e depois de quase dois meses no ar, veio a pandemia da covid-19. A campeã é médica e, como sabemos, para aquele momento inicial todos os profissionais da saúde eram importantes para a causa.

Junto com outros médicos, Thelminha abraçou Manaus na crise de oxigênio em janeiro de 2021 e embarcou para o norte do País pela primeira vez. Ao contrário da participação na série O Som do Rio, a campeã do reality show da Globo estava indo para a capital do Amazonas pela dor e para salvar pessoas de um vírus que, até então, não tinha vacina no Brasil.

"Sempre sonhei estar no BBB, mas jamais imaginei que o mundo seria acometido por uma crise sanitária durante a minha estadia lá. Eu deixei o mundo de um jeito quando entrei na casa e, quando saí, encontrei de outro. O que vocês [que não estavam confinados] viveram aqui fora, todo aquele impacto, eu nunca vou saber nem explicar", fala.

Novos projetos para 2022

Para os próximos meses de 2022, Thelma promete novos projetos, como o 'Triangulando' e possivelmente mais aparições na TV Globo. Foto: Thiago Bruno

Mesmo sendo a vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão, Thelma não deixou sua carreira como médica 100% de lado. Depois do reality, ela foi contratada pela Globo para fazer parte do time de apresentadores do Bem Estar.

"Não abandonei minha profissão 100%, até porque estudo medicina toda semana por conta do Bem Estar, né? Eu sou anestesista de especialidade, mas brinco que me tornei uma 'generalista' porque toda semana estudo um pouco e quero continuar fazendo isso", fala.

Depois de lançar o livro Querer, Poder e Vencer, participar de desfiles e a rotina de trabalhos nas redes sociais, Thelminha garante que ainda vem muita coisa aí. Para os próximos meses de 2022, muitos projetos estão engatilhados para ela.

"Vou continuar na TV e possivelmente vocês vão começar a me ver mais vezes, só não posso dar mais spoilers [risos]. Já na internet, o meu maior projeto para o segundo semestre é o Triangulando, no YouTube, onde já entrevistei diversas pessoas e que sempre abordamos discussões para deixar uma 'pulguinha' atrás da orelha", diz.