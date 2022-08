‘Você nunca sabe o que é a música do TikTok’, diz Ellie Goulding sobre ‘fórmula’ de canções virais

Em entrevista ao 'Estadão', a britânica Ellie Goulding comentou sobre os próximos passos na música e disse que recebeu uma 'energia diferente' dos brasileiros durante o Rock in Rio. Foto: Universal Music Brasil

Doze anos após ter sido coroada como a “Escolha da Crítica” no Brit Awards em 2010, a britânica Ellie Goulding segue como uma das maiores representações da dance music da atualidade.

Conhecida por hits como Love Me Like You Do e Lights, Ellie se reinventa e promete ter “algo diferente na manga” para os próximos lançamentos e, quem sabe, para um novo disco.

“A nova música é, definitivamente, uma nova era. Não sei como os fãs vão reagir a isso, mas eles sempre souberam que nada vai ser o mesmo o tempo todo”, ressalta em entrevista por vídeo ao Estadão.

Ellie voltou aos holofotes após dois anos com o lançamento de Easy Lover, parceria da artista com o rapper Big Sean, no mês passado.

Apesar de ser um lançamento recente, Easy Lover ainda não retrata a “nova Ellie”, já que é uma canção antiga que se tornou um sucesso entre os amigos da cantora.

“Era uma música muito popular entre os meus amigos – eu sempre os uso como um ‘testador’. Eu acho que é uma ótima canção pop e é um tema que eu ainda canto sobre”, afirma a artista.

‘Sou inspirada pela natureza humana’

O amor e os términos de relacionamento são temas recorrentes nas canções de Ellie e algo em que a cantora sempre se inspira.

Ela, que se define como “alguém inspirada pela natureza humana”, acredita que a recorrência desses temas em produções de diferentes artistas é o que faz da música “uma coisa incrível”.

“Cada artista, cada músico e cada cantor cresceu em diferentes circunstâncias”, explica. Para Ellie, ter tido contato com os diferentes gêneros musicais fez com que ela se tornasse a artista que é hoje.

“Em determinado momento, eu estava em bandas de rock tocando guitarra. Em outro, eu só me via ouvindo música clássica e, depois, eu estava na fase do R&B”, conta.

‘A variedade de músicas que se tornam virais no TikTok é grande’

@elliegoulding you guys make me smile maybe we should drop this version before the new music? x @ToddySmith @stella jones @Roxy Falsafi @club! @Lake Strickland @DeAnne @Chris Walker @Maddie_tinnock @Joe Blacklock @Jaeden @SJ ♬ Lights - Em1r

Como consequência dos tempos da Geração Z, Ellie viu várias de suas canções “antigas” se tornarem virais no TikTok. Uma versão “acelerada” de Lights, lançada em 2010, já foi usada mais de 300 mil vezes na rede.

Com a música, a cantora chegou a brincar em um vídeo que acumula quase 60 milhões de visualizações. Através de uma trend que envolve dançar em meio a “flashs” de celular, a britânica até sugeriu lançar a nova versão do hit.

Perguntada sobre a influência da plataforma de vídeos ao compor novas músicas, Ellie assegurou que não deixa que o “padrão viral” a afete muito, mas que ela e os produtores sempre estão atentos ao que acontece na rede.

“Você nunca sabe o que é a música do TikTok de verdade. A variedade de músicas que se tornam virais é tão grande: de Fletwood Mac a Kate Bush, passando por um artista desconhecido de algum lugar remoto”, comenta.

Mas é com otimismo que a cantora enxerga esse fenômeno. Segundo ela, o TikTok proporciona que o mundo reconheça músicos que, até então, eram desconhecidos, ou ouça canções antigas que ainda não haviam chegado às novas gerações.

Para Ellie, o segredo para se tornar viral é fazer o que se ama. “Se você acredita, ama e tenta o melhor com o que faz, então as coisas vão simplesmente se encaixar”, diz.

‘Não se encontra a energia dos fãs brasileiros em qualquer lugar’

A cantora pisou pela última vez em terras brasileiras durante o Rock in Rio em 2019 e, durante a entrevista, revelou que a energia dos fãs brasileiros chegou a mudar a performance dela.

“O respeito e o calor que eu recebi das pessoas quando me apresentei no Rock in Rio é inesquecível. Transformou a minha performance”, conta a britânica.

Ela comenta que a reciprocidade que os brasileiros a proporcionaram não é algo encontrado “em qualquer lugar”. “Às vezes, você toca em festivais e não sente que está recebendo o amor que quer receber. No Brasil, isso é muito diferente e muito apreciado”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais