'Você nunca acha que vai acontecer com você', diz Marcos Mion sobre câncer de mama de sua mulher

Marcos Mion e a mulher, Suzana Gullo. Foto: Instagram/@Marcosmion

Na última terça-feira, 17, Marcos Mion foi o convidado do Luciana By Night, apresentado por Luciana Gimenez. Durante a conversa, o apresentador falou da luta de sua mulher, Suzana Gullo, contra um câncer de mama.

"Estávamos em Miami e eu estava ali com ela, no quarto, brincando, nos divertindo e então eu senti. Na hora não falei nada, mas já me deu uma travada. Comecei a pensar: 'Não deve ser nada, às vezes é só o silicone' e então continuamos. Quando a gente foi sair do quarto eu falei para ela: 'Olha isso aqui' e ela colocou a mão [no seio], sentiu, mas, em um primeiro momento, você nunca acha que vai acontecer com você. Voltamos das férias, ela fez o exame e era”, contou Mion sobre a descoberta do câncer.

Hoje, Mion comemora a cura da mulher. "A gente deu as mãos, desceu até o inferno e voltou vitorioso. Com a bênção de Deus, a página está virada. A vida é um sopro e ela pode mudar quando você menos espera", disse.

O apresentador ainda falou sobre seus três filhos: Romeo, de 12 anos, Donatella, de nove, e Stefano, de sete. "Nunca estaria onde estou e seria quem sou se não tivesse sido escolhido por Deus para ser um dos milhares de pais de crianças que fazem parte do transtorno do espectro autista. Aí tenho a Donatella, que manda em mim e sabe que manda, tem argumento, consegue me dobrar e faz o que quer. E tenho também o Stefano, que é minha cara. Canta, dança, é naturalmente engraçado. Se algum deles vai seguir o caminho artístico, é ele", falou Mion.

Em seu Instagram, Suzana também aproveitou o Outubro Rosa para falar sobre o câncer de mama e agradecer ao marido pelo apoio. "Essa foto é pra registrar o quão importante é o apoio e presença dos maridos. O meu foi em todas as quimios e, mesmo exausto, ficava até o fim! Às vezes, dormia a sessão inteira, mas não importa. Ele estava lá e, pra mim, isso era mais que suficiente, na verdade, era tudo", escreveu ela na legenda.

